Slovenija naročila skoraj milijon odmerkov cepiva Johnsona in Johnsona. Kdaj se bo začelo cepljenje?

Evropska agencija za zdravila je še enkrat prižgala zeleno luč cepivu Johnsona in Johnsona oziroma Janssena. Povezava med redkimi primeri krvnih strdkov in cepivom je možna, a so koristi še vedno večje od tveganj, so sporočili iz agencije, ki je cepivo vzela pod drobnogled, potem ko so se v ZDA med več kot sedmimi milijoni cepljenih Američanov pri osmih mlajših ženskah pojavile izjemno redke motnje strjevanja krvi. Podjetje Johnson in Johnson pa je prejšnji torek zato ustavilo dobavo cepiva tudi Evropski uniji. Zdaj je EMA podjetju naložila, da primere krvnih strdkov doda na seznam stranskih učinkov.

