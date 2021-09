Slovenija ohranila vse Michelinove zvezdice, nova zasijala v Gostišču Grič

Imamo novo, osmo Michelinovo zvezdico, zelo pomembno pa je tudi, da smo obdržali tudi vse lanske. Gre za nagrado, ki so jo pri nas prvič podeljevali lani in ki je v času koronakrize nagrajencem pomagala ohranjati prepoznavnost in zanimanje. Sedmim restavracijam so podelili nagrado Bib Gourmand za pristna kulinarična doživetja z visokokakovostno hrano ter odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, 39 pa so podelili Michelinov krožnik.

