Slovenija med sedmimi obetavnimi turističnimi destinacijami po koronakrizi

Etiopija, Iran, Mjanmar, Filipini, Gruzija, Tunizija in tudi Slovenija so države, ki so jih pri ameriški reviji Forbes prepoznali za sedmerico najbolj obetajočih držav za obisk po covid krizi. V Slovenski turistični organizaciji pravijo, da je to veliko priznanje in da bomo morali to izkoristiti v svojo korist. Hoteli, ki so v času krize samevali, bodo lahko tako po odprtju mej znova čakali turiste.

