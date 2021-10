Slovenija zaseda po precepljenosti šesto najslabše mesto v Evropi

Epidemiološke razmere so pri nas vedno slabše. V nedeljo je bil pozitiven vsak tretji test. Kljub zaskrbljujočim številkam zasedamo šesto najslabše mesto v Evropi v precepljenosti, saj se je cepljenje skoraj ustavilo. Pa vendar ne do mere, kot jo je v soboto zapisal premier Janez Janša: da se v soboto ni cepil nihče in so za nizko precepljenost krivi opozicija, sodišča in mediji. Ker imajo izvajalci cepljenja 48 ur časa, da v sistem vnesejo število cepljenih, se je število seveda spremenilo. V soboto se je tako po zadnjih podatkih cepilo 114 oseb.