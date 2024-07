Slovenija proti Srbiji: od evforije do razočaranja

Oči vse Slovenije so bile uprte v München, kjer so se naši nogometaši do zadnje minute borili za zmago. In vsa Slovenija je bila na nogah, ko je v 69. minuti Žan Karničnik zadel gol. In ko je že vse kazalo na zmago, ko smo številni že slavili, je Srbija v 95. minuti, tik pred koncem tekme izenačila. Vrtiljak čustev, od evforije do razočaranja in na koncu zadovoljstva, vse to so doživljali tudi slovenski navijači, ki so spodbujali naše nogometaše v bavarski prestolnici. In tudi navijači so pisali zgodovino. Kar 20 tisoč največ doslej na katerikoli tekmi, jih je bilo v Nemčiji.