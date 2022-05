Slovenija s Katarjem podpisala memorandum o sodelovanju

V luči ukrajinske vojne in vse dražjih energentov je potekal tudi obisk katarskega emirja al Tanija, ki ga je s številno delegacijo gostil predsednik države, Borut Pahor. Ob tokratnem obisku je bil med Slovenijo in Katarjem podpisan memorandum o sodelovanju na področju spodbujanja podjetništva, tujih investicij in tehnologije, predvsem na področju energetike, letalstva in infrastrukture. Kot kaže, bi Slovenija po besedah ministra Vrtovca lahko kmalu preko Italije dobivala plin tudi iz Katarja, a vse je odvisno od prihodnje vlade.