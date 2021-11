Slovenija se mora strezniti, v nasprotnem primeru nas do konca stoletja čaka visok dvig povprečne temperature

Če se nam zdi vse, kar o podnebnih razmerah poslušamo in gledamo, nekako oddaljeno od nas, pa strokovnjaki opozarjajo, da se mora tudi Slovenija strezniti. Kmetje imajo zaradi posledic podnebnih sprememb, kot so vse pogostejše suše, poplave, zmrzali, divjanje vetra in podobno že zdaj precej težav, če pa upoštevamo da se Slovenija segreva bistveno hitreje od svetovnega povprečja, pa nam časa za ukrepanje pošteno zmanjkuje. Zaradi geografskih značilnosti se namreč naša država, trdijo v slovenski fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera, segreva celo dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Naraščanje temperature zraka je zato pri nas neizogibno in če izpustov toplogrednih plinov ne zmanjšamo, se lahko do konca tega stoletja povprečna temperatura dvigne za 5 stopinj Celzija.