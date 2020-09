'Slovenija se ne zna igrati visoke politike.' Smo zato izgubili še bitko za teran?

Slovenije in Hrvaške ne druži samo morje, ampak tudi cela zgodovina medsebojnih sporov, povezanih tudi z morjem in mejo. A vse skupaj se je začelo s problematiko Ljubljanske banke, končalo pa prejšnji teden, ko je Evropska komisija hrvaškim pridelovalcem vina dovolila uporabljati besedo teran. Predsednik Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva Božo Dimnik razlaga, da se Slovenija ne zna igrati visoke politike. Kaj pa to sploh je? Igranje golfa in tenisa s tujimi pomembneži.