Slovenija še vedno globoko v rdeči fazi. Kdaj bi lahko prešli v oranžno?

Kljub temu da so zadnji rezultati testiranj dobri, trend še vedno ni takšen, da bi lahko bili optimistični, pravi stroka. Na novo je bilo namreč ob 4684 opravljenih testiranjih potrjenih 353 okužb. In tako Slovenija, kar zadeva ukrepe, še vedno ostaja globoko v rdeči fazi. Trenutno imamo pet črnih regij: goriška, obalno-kraška, jugovzhodna, posavska in zasavska regija. Ostale regije so rdeče. Razmere še vedno ostajajo najboljše v koroški regiji.

icon-expand