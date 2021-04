Slovenija spet v rdeči fazi. Tretji val poganja predvsem angleški sev

Zaradi naraščanja okužb se Slovenija po več tednih spet nahaja v rdeči fazi. Razlog za to je predvsem angleška različica virusa, ki je veliko bolj nalezljiva in poganja tretji val. Nove različice imajo torej pomemben vpliv na potek epidemije, kako razširjene so? Število primerov zelo nalezljivega angleškega seva se je do zdaj pri nas povzpelo na več kot 1400 primerov.

