Ljubljanski azilni dom poka po šivih, migranti spijo kar zunaj v šotorih

Slovenska policija je do konca avgusta obravnavala že več kot 27 tisoč nedovoljenih vstopov v državo. Zaradi velikega števila prosilcev za mednarodno zaščito pa so prepolne tudi namestitvene zmogljivosti v azilnem domu v Ljubljani. Začasna rešitev je bila postavitev bivalnih kontejnerjev in šotor, a tudi to je premalo. Migranti namreč večkrat spijo kar pod milim nebom. Da so s takšnim mankom osebnega prostora kršene njihove pravice do dostojnega življenja, pravijo nevladniki, ki vlado pozivajo k rešitvi problema. Na uradu za oskrbo in integracijo migrantov sicer pojasnjujejo, da dodatna zemljišča že iščejo, a da se stvar zatakne pri iskanju soglasja z lokalnimi skupnostmi. Ob tem pa še vedno ostaja nejasno, kje bodo migranti preživeli zimo.