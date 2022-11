Slovenija v Evropi vodilna pri pojavnosti RSV okužb

Hladnejši del leta s seboj prinaša tudi naraščajoče število respiratornih okužb. Po podatkih Evropskega centra za nalezljive bolezni smo v Sloveniji vodilni po pojavnosti okužb z respiratornim sincicijskim virusom, ki posebej ogroža dojenčke. Če je včasih veljalo, da ta virus, ki povzroča akutne okužbe dihal, razsaja samo v jesenskih in zimskih mesecih, je covid to spremenil. Oktobra so zaznali dodaten porast, na Enoti za intenzivno terapijo se zdravita vsaj dva otroka, v bolnišnici je trenutno sedem otrok s potrjeno okužbo. V zadnjem mesecu so potrdili 92 okužb pri hospitaliziranih pacientih, večinoma gre za otroke do prvega leta starosti. Porast RSV okužb opažajo tudi pri starejših ljudeh. Še posebej ranljivi so kronični bolniki.