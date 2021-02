Slovenija vse bolj pod drobnogledom Evropske unije

Ker trenutna vlada meni, da so mediji preveč pristranski, je z STA začela vojno, prek spleta pa tudi z državno RTV. Celo predsednik vlade in ministri ne izbirajo besed, ko je treba z novinarji osebno obračunati. Najpogostejše opravičilo za takšne napade, ki jih vlada sicer ne priznava, je izgovor, da mediji lažemo. Zaradi tega smo vse bolj pod drobnogledom Evropske unije, zdaj pa je nizozemska evropska poslanka Janeza Janšo povabila na razpravo o medijih v Sloveniji. Ministra Tonin in Počivalšek pa sta evropsko komisarko za vrednote in transparentnost kar preko Twitterja povabila v Slovenijo.

