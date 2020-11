Slovenija ima sedaj na voljo tudi 200 milijonov evrov iz evropskega sklada SURE, ki je namenjen ohranjanju delovnih mest, skupaj pa lahko Slovenija iz tega sklada računa na milijardo in sto milijonov evrov. A to ni nepovratna pomoč, pač pa gre za posojila, ki jih bo treba vrniti in ki državam povečujejo javni dolg.