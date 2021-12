Slovenijo obiskala evropska tožilka Laura Kövesi

14 dni po tem, ko sta bila Matej Oštir in Tanja Frank Eler imenovana kot evropska delegirana tožilca, in skoraj pol leta za tem, ko je Evropsko javno tožilstvo že začelo delovati, je Slovenijo obiskala glavna evropska tožilka Laura Kövesi. Sestala se je z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo, predsednico državnotožilskega sveta Tamaro Gregorčič in predstavniki Specializiranega državnega tožilstva.