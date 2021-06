Slovenjgraški Adient pričel s postopnim odpuščanjem vseh 430 delavcev

Delavcem slovenjgraškega Adienta so začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. V ponedeljek in torek bodo odpustili okoli 150 delavcev, nato pa postopoma še vse ostale. Do maja prihodnje leto bo brez dela ostalo vseh 430 zaposlenih. Za zaposlene je to šok, saj po lanskem odhodu 119 delavcev nadaljnjih večjih odpuščanj glede na napovedi niso pričakovali. A lastniki multinacionalke so sklenili, da je Slovenija zanje predraga, proizvodnjo avtomobilskih sedežev in notranje opreme avtomobilov bodo iz Slovenj Gradca preselili na Slovaško in v Srbijo.

