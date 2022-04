Slovenka, ki naj bi 47 let živela brez hrane, bi bila kmalu lahko razglašena za blaženo

Magdalena Gornik naj bi 47 let živela brez hrane, lebdela, razumela jezike, ki se jih nikoli ni učila, videla je v človeške duše in imela stigme, krvave rane, kot jih je imel Jezus. Živela je pred skoraj 190 leti na Gori nad Sodražico, v krajih, ki zdaj zaradi njenih nadnaravnih sposobnosti postajajo slovensko Medžugorje. Romarji se zgrinjajo na njen grob in prosijo za njeno pomoč, Cerkev pa je medtem začela postopek, da bi Magdaleno Gornik Vatikan razglasil za blaženo. A kdo je sploh bila Magdalena Gornik? Kaj pravijo duhovniki in kaj krajani iz teh mističnih slovenskih krajev? Je bila Magdalena res mistikinja ali le dobra prevarantka?