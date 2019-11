Slovenka na poveljniškem mostu ene največjih križark na svetu: Uresničile so se mi sanje

Po diplomi iz navtike avgusta letos je spisala in razposlala 50 prošenj za pripravništvo, vpisala se je na magisterij, saj je bila prepričana, da bo iskanje dela dolgotrajno. Četudi so ladijski oficirji v branži zelo iskani, je namreč težko dobiti pripravništvo in to pot sploh začeti. Eno od prošenj je poslala podjetju MSC Cruises, za katerega si je najbolj želela delati. A brez velikih pričakovanj. Potem pa se je zgodil scenarij, ki si ga običajno zamislijo filmski ustvarjalci: "V začetku oktobra, ko smo bili z družino ravno na križarjenju, so me klicali iz podjetja in me povabili na razgovor. Po še večjem naključju sem bila ravno tistega dne v Sorrentu, kjer ima družba pisarno. Razgovor je bil uspešen, dobila sem delo in čez teden dni sem bila že na ladji."Uresničile so se ji sanje, ki si jih sploh ni drznila sanjati: "Pravzaprav si nisem niti upala razmišljati o tem, da bom dejansko prišla na potniško ladjo, kaj šele na čisto novo in na eno največjih."

Predvsem pa se je na krovu ladje – našla. In dobila potrditev, da je bila izbira poklica prava: "Se mi zdi, da je potrebnega precej poguma, da sploh prideš sem, ker je res ogromno novega. Ko si na krovu, pa mislim, da se lahko zgodi samo dvoje – ali se v tem takoj popolnoma najdeš ali pa se ti vse skupaj zdi grozno in hočeš čim prej domov."

Po nekaj tednih dela se v svoji vlogi že suvereno znajde. Vseeno z nasmehom doda, da je bilo prvih nekaj dni – izziv: "Ko sem prišla na ladjo, so mi pregledali prtljago in rekli – no, zdaj pa lahko greš naprej. Ampak nisem niti vedela, kje imam kabino, ničesar. Kar sem poznala s križarjenj, so bila območja za potnike, ne pa tudi prostori za posadko. Prvi dan nisem niti vedela, kdaj moram na delovno mesto, tako da so me morali poiskati. Na začetku je torej kar šok, ampak sem se hitro znašla."

Ladja je nato odplula proti nemškemu Hamburgu, kjer so jo konec preteklega tedna tudi krstili. "Na ladji opravljam kadeturo za častnika na straži, kar pomeni, da sem na mostu, zraven se učim, spremljam manevre, kako se upravlja z ladjo. Imam tudi pozicijo "captain-admin", kar pomeni, da urejam komunikacije in administracijo za kapitana in prvega častnika. Najprej imam 12 mesecev pripravništva, potem pa lahko delam izpite za častnika."

Njen prvi delovni dan je bil še v francoski ladjedelnici, kjer so Grandioso izdelali: "Zahtevali so, da grem na ladjo, še preden ta izpluje iz ladjedelnice. Pravzaprav je bilo izplutje iz ladjedelnice prvi manever, ki sem ga opazovala. Precej fascinantno."

Na čas študija ima izjemno lepe spomine: "Najbrž ni boljšega kot študij na Obali. Živela sem v Portorožu, v neposredni bližini fakultete in morja. V mojo generacijo so vpisali 60 študentov. Študij je bil zanimiv, prijeten. Profesorji so nas poznali, imeli smo dobre odnose."

Pivkova prihaja iz Velenja, ki ni ravno "pomorsko mesto". A v velike potniške ladje se je zaljubila že kot otrok: "Prvič smo šli na križarjenje, ko sem bila stara šest let. S tega potovanja se ne spomnim prav veliko, se pa spomnim občutka, ki me je prevzel, ko sem prvič videla ladjo. Z družino smo nato redno križarili in na to je vezanih nekaj mojih najlepših spominov. Pravzaprav sem že od otroštva vedela, kaj si želim početi, tako da ni bilo nobene dileme o izbiri študija – po gimnaziji sem se vpisala na študij navtike."

S širokim nasmehom pove, da sama sodi v prvo skupino: "Za zdaj sem res zadovoljna. V ekipi sva dva pripravnika in v njej sva le dve ženski – jaz iz Slovenije in kolegica iz Kenije. Čeprav – dve ženski v ekipi –to je v tem poklicu pravzaprav zelo veliko."

Še vedno gre namreč za poklic, ki ga izbere le peščica žensk: "Že na fakulteti nas je bilo med 60 študenti le osem ali devet študentk." Še manj je kapitank potniških ladij za križarjenje. Pot jim je leta 2007 začela tlakovati Švedinja Karin Stahre-Janson, ko je prevzela krmilo ladje Monarch of the Seas družbe Royal Caribbean. Kasneje je v njene čevlje sledilo še nekaj žensk, med bolj znanimi je Kate McCue, kapitanka družbe Celebrity Cruises, Serena Melani pa bo prihodnje leto postala prva kapitanka, ki ji bo kakšna družba v roke dala krmilo čisto nove križarke – ladje Seven Seas Splendor, družbe Regent Seven Seas. A prav stopinjam teh žensk želi slediti sogovornica: "To je cilj. Vsekakor nimam nobene želje biti na kopnem. Želim ostati na ladji in v tem smislu graditi kariero."

Je pa to dolgoročen načrt, pot do kapitanke ladje je namreč dolga: "Najprej leto dni pripravništva, potem pa je na karierni lestvici najprej tretji oficir, nato drugi oficir, prvi oficir, kapitan. Za vsako pozicijo potrebuješ določeno količino izkušenj. Pot do kapitana je dolga kakšnih 20 let."

V skladu s sistemom, bo njeno prvo bivanje na krovu ladje trajalo štiri mesece, nato bo za dva meseca šla domov. Vmesnih odhodov domov – ni. Čas, preživet na krovu, je napolnjen z delovnimi obveznostmi: "Delovni dan se začne ob osmih zjutraj, vmes je odmor za kosilo, zaključim pa spet okoli osmih – zvečer. Nato grem na večerjo. Na mostu so tri izmene, dela se dvakrat po štiri ure in v tistem času moraš biti popolnoma osredotočen na delo."

Grandiosa sprejme več kot 6.000 potnikov. Odgovornost za njihovo varnost je tudi na njenih ramenih: "Odgovornost sprva čutiš, ampak se je hitro navadiš."Na krovu tudi nima občutka, na kako veliki ladji je: "Šele, ko si v pristanišču, jo gledaš in se zraven nje počutiš majhnega kot mravljica, se zamisliš nad velikostjo in se vprašaš, kako lahko to sploh pluje po vodi."

"Ladja je destinacija"

Življenje na krovu ladje pa pravzaprav ni eno samo zabavno potovanje od pristanišča do pristanišča: "Za zdaj še nisem šla v nobeno od pristanišč. Seveda lahko prosiš za dovoljenje, ampak težava je, da delamo sedem dni na teden in dejansko ni človeka, ki bi te lahko zamenjal. Ko si tu, resno delaš, čas zase in sprostitev imaš, ko si doma."

Kot pravi, je njeno veliko ljubezen do ladij pravzaprav težko opisati: "Vedno, ko sem prišla na ladjo, sem se počutila odlično. Ko sem se vrnila domov, pa ne. Sprva sem mislila, da je krivo pač to, da prideš s počitnic nazaj v vsakodnevno rutino, ampak očitno sem človek, ki se bolje počuti na ladji kot na kopnem. Pravi pomorski človek. Meni se namreč zdi, da sem tukaj doma."

MSC Grandiosa bo naslednje mesece plula po Sredozemlju. Vprašam jo – ali morda komaj čaka, da ladja odpluje kam dlje: "Pravzaprav mi je vseeno, kje je ladja, glavno, da sem jaz na njenem krovu. Grem na palubo, fotografiram pristanišče, se razgledam, kje sem ... Zame je ladja destinacija sama po sebi."