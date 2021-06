Rakete, slovenske košarkarice so v nedeljo na evropskem prvenstvu še drugič zmagale in po Turčiji premagale še košarkarice Bosne in Hercegovine. A poraz proti Belgiji je bil dovolj, da so po nesrečnem razpletu v skupini pristale na tretjem mestu, kar pomeni, da bodo morale za uvrstitev v četrtfinale premagati Rusinje.

