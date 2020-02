Slovenki podirata 24-urni svetovni rekord v kvačkanju

V Slovenj Gradcu sta se prijateljici odločili podreti Guinnessov rekord v kvačkanju. Trenutni svetovni rekord znaša 24 ur, sami pa sta si zadali, da bosta kvačke vihtele štiri ure dlje. Priprave so bile intenzivne, namreč na eno uro si lahko privoščita le 5 minut počitka, zato je bilo treba načrtovati, kako in kaj bosta jedli, kdaj hodili na stranišče, na poti do rekorda pa jima pomaga celo maser.