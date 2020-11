Prek mobilne aplikacije pozivala ljudi, naj v času epidemije organizirajo zasebne zabave

Da so zabave od začetka koronavirusa odsvetovane, druženja izven svojega mehurčka pa več kot mesec dni tudi prepovedana, ne ustavi lastnikov mobilne aplikacije Tabler, ki prek družbenih omrežij poziva k prirejanju zabav v domačem stanovanju. Te dni delijo nasvete, kako zabavo organizirati in s tem tudi dobro zaslužiti. "Jaz mislim, da nihče, ki bi šel na takšno zabavo, ne bi šel tja z masko in se definitivno ne bi trudil držati socialne distance. In v teh primerih je tveganje za prenos okužbe, če je okužena oseba tam, ekstremno visoko," opozarja Mateja Logarz infekcijske klinike ljubljanskega UKC.

Čeprav so objave v angleškem jeziku, za aplikacijo Tabler stojita Slovenca, brata Eferl. Starejši od njiju, 33-letniAlan Amadej, je javnosti sicer bolj kot po podjetništvu znan po povzročitvi nesreče iz malomarnosti leta 2013, ko je do smrti zbil 74-letno peško. Bil je tudi eden ključnih akterjev v treh projektih s kriptovalutami, ki so se izkazali za t.i. piramidne prevare. A brata Eferl nista edina, ki se spogledujeta s kršenjem koronskih pravil. "Dogaja se še vedno, da so kršitve, zbiranja v zasebnem prostoru, tudi še kakšna zabava," potrdi tudi Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja Policije, a da je druženj iz tedna v teden manj.