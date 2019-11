Pahor na obisku na Norveškem znova oblekel frak

Kdor ne skače ni Slovenc, to je ponarodeli napev ali vzklik na vseh športnih prireditvah, ampak če smo iskreni, prav tako dobro kot naši, skačejo tudi Norvežani. In prav smučarski skoki so tisti, ki državi najbolj povezujejo, brata Gorišek sta namreč skonstruirala skakalnico Vikersund. Naš predsednik Pahor in norveški kralj Harald V. pa sta nad drugo skakalnico, tisto v Holmenkolnu, najstarejšo na svetu, ugotavljala, da imamo tudi skupne poglede in vrednote.