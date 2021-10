Slovenska in italijanska Gorica kmalu združeni v evropsko prestolnico kulture

Verjetno nista razpravljala o vrtoglavem višanju cen energentov, sta pa marsikaj rekla na temo meddržavnega povezovanja in sodelovanja ob zahodni meji – slovenski in italijanski predsednik namreč. Borut Pahor in Sergio Mattarella sta kljub slabemu vremenu obiskala Gorico in Novo Gorico ter tako poudarila pomen sožitja med narodoma ob meji, a tudi izkazala podporo projektu, s katerim bosta dve Gorici kot eno samo združeno mesto leta 2025 postali evropska prestolnica kulture.