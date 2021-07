Slovenska kolesarska ekipa na poti v Tokio, Mohorič na zasluženem dopustu

Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc in Jan Tratnik so že na poti v Tokio, kjer bodo na olimpijskih igrah zastopali našo državo na kronometru in cestni dirki, na zasluženem dopustu pa je že Matej Mohorič, ki je letos na Touru dobil dve etapi in obakrat uprizoril vrhunska pobega. S prvo zmago na Touru je dopolnil trojček zmag, saj je po eno zmago že imel z Vuelte in Gira. Po drugi zmagi je, kot je dejal po tem, svetu pokazal, da je za to trdo treniral in da nič ne skriva. Pred tem so namreč policisti opravili preiskavo v njegovem moštvu Bahrain Merida.

