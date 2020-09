Po uspehu Pogačarja in Rogliča Pariz ponovno preplavili slovenski navijači

Na Elizejskih poljanah se je z visoko dvignjeno zastavo, Tadejem Pogačarjem na najvišji stopnički in Primožem Rogličem na drugi zaključila nova slovenska športna pravljica. Dirka po Franciji je v kolesarkem svetu Mount Everest, rumena majica pa sveti gral. S podobo zmagovalca so osvetlili tudi sloviti nebotičnik Burdž Khalifa v Dubaju, saj je Pogačar član ekipe Združenih arabskih emiratov. Primož Roglič, ki ostaja najboljši kolesar na svetu, pa kljub razpletu na kronometru ohranja dvignjeno glavo in pravi: Gremo naprej!