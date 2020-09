Slovenska kolesarska pravljica Rogliča in Pogačarja na dirki po Franciji

Tadej Pogačar in Primož Roglič sta na dirki po Franciji ne samo na prvih dveh mestih in v rumeni ter beli majici, ampak bijeta kar medsebojno dirko. Tako je bilo namreč tudi na nedeljski dirki, ko sta se v zadnjih nekaj metrih spopadla za etapno zmago in je bil že drugič na touru najboljši šele 21-letni Pogačar, ki za rumenim Rogličem pred zadnjim tednom zaostaja 40 sekund in to še zdaleč ne pomeni, da se je sprijaznil z drugim mestom. Že to, da je Slovenec oblekel rumeno majico, je zgodovinsko, da pa imamo dva na vrhu, bo za vedno vpisano v kolesarsko zgodovino naše male države.