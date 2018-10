Slovenska medvedka v Pireneje prispela s helikopterjem

Francosko okoljsko ministrstvo je povedalo, da je medvedka, ki so jo na območje spustili v kletki, odličnega zdravja. Kmalu naj bi se ji pridružila še druga.

Kljub nasprotovanju kmetov namreč vlada vztraja pri načrtu, da bo na zahodu Pirenejev izpustila dve slovenski medvedki, ki se bosta pridružili dvema tamkajšnjima medvedoma v prizadevanjih za povečanje števila medvedov.

Med Francijo in Španijo trenutno lomasti okoli 40 rjavih medvedov, odkar jih je Francija začela uvažati iz Slovenije leta 1996, potem ko je bila izvorna populacija medvedov pred iztrebljenjem.

Okoljevarstveniki poudarjajo, da so medvedi integralni del ohranjanja krhkega ekosistema in simbol načrtov vlade o podpori biotski raznovrstnosti, ki jo ogrožajo delovanje človeka in podnebne spremembe.

Kmetje se medtem bojijo za svojo drobnico in so vso noč vztrajali na cestnih blokadah za balami sena in traktorji v prizadevanjih, da bi preprečili prihod medvedke. Sedaj naj bi jo skušali pregnati s povzročanjem hrupa po gozdu, da se ne bi približala njihovim ovcam in živini, je povedal eden od organizatorjev protesta.

Župan mesteca Sarrance Jean-Pierre Chourrout-Pourtalet, ki se je pridružil protestnikom, je zatrdil, da bodo medvede pregnali iz svoje občine, češ da so sprejeli zakon, ki prepoveduje medvede in volkove v občini.

Francoski minister za okolje Francois de Rugy je medtem za radio France Info obsodil nesprejemljiv odnos tistih, ki mislijo, da imajo pravico postavljati cestne blokade in mu groziti z orožjem.

Vsi lokalni kmetje sicer ne nasprotujejo naseljevanju medvedov, saj pravijo, da se ne počutijo ogrožene, saj so vedno živeli ob njih. Vlada kmetom povrne škodo, če medved ubije živino oziroma drobnico. To pa, kot kaže, ne zmanjšuje njihove jeze. Trdijo, da so se v zadnjih dveh letih v departmaju Ariege v Pirenejih napadi medvedov podvojili. Letos pa so izgubili že 372 glav živine oziroma drobnice.