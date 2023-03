Slovenska občina, v kateri so že novorojenčki zadolženi za 2800 evrov

V Sloveniji imamo občino, kjer so občani že ob rojstvu zadolženi za več tisoč evrov, občinski računi so blokirani, župana pa morda v občinski stavbi kmalu ne boste več videli, saj je ta namreč že prodana. Gre za občino Gornji Petrovci, ki je z dva tisoč občani in z dolgom 5,7 milijona evrov že nekaj let najbolj zadolžena občina v državi. Župan, ki mu teče osmi mandat, za dolg ne more kriviti svojega predhodnika, ker ga nima. Zato mora odgovornost prevzeti sam. Obljublja, da bo sanacijski načrt pripravljen do konca leta.