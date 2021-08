Slovenska picerija Verace 35. na seznamu petdesetih najboljših picerij zunaj Italije

Kako bi pice, narejene v Sloveniji, ocenili Italijani, ki so to svojo značilno jed ustvarili pred več kot 1000 leti? Preprosta, skromna in gostoljubna. Tako so italijanski ocenjevalci vodnika 50 Top Pizza opisali ljubljansko picerijo Verace. Prva tri mesta so osvojile picerije v Franciji, Avstriji in Španiji. Ocenjevanje pa je potekalo skrito očem javnosti. Ob razglašenih rezultatih so bili zato vsi zaposleni zelo presenečeni.