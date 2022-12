Katero je najbolj znano vozilo slovenske policije? Marica, seveda. Nekoč so miličniki v njej zbujali pravo strahospoštovanje. Takšna marica je danes le še oldtajmer. Policija sicer svoj vozni park vsako letno posodablja. Lani so možje v modrem dobili hibridna vozila, letos električne motorje, petkova pridobitev pa je 40 novih maric, ki niso električne. So udobnejše, celo za tiste, ki bodo sedeli zadaj, saj bodo namesto na klop zdaj sedli na sedež.