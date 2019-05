Nevladniki: slovenska policija na nezakonit način onemogoča prošnje za azil

Vlada se je odločila, da bo obmejnim občinam povrnila stroške odstranitve odpadkov, ki jih za sabo puščajo begunci in migranti. Drugo vprašanje pa so izpostavili nevladniki. Ali slovenska policija res nezakonito in sistematično vrača nelegalne prebežnike nazaj na Hrvaško, tudi če so ti zaprosili za azil? Tako namreč pravijo v Civilnodružbeni iniciativi Info Kolpa.

VEČ VIDEOVSEBIN 03:06 Iz SVETA: Nezakonito delovanje? 01:11 Iz SVETA: Ocena Sindikata policistov Slovenije o problematiki na meji