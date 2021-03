Slovenska škofovska konferenca nasprotuje cepljenju z AstraZeneco

Za cepljenje z AstraZeneco je, kljub številnim dvomom v preteklih tednih, zanimanja še vedno veliko, pravijo v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Da je nadaljevanje cepljenja še kako nujno, je danes znova opozorila vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. A ker so številke zadnje dni spet nekoliko višje, znova se povečuje tudi pritisk na bolnišnice, sproščanj v kratkem ne bo, meni Logarjeva. So se pa javno proti cepivu AstraZenece postavili v Rimskokatoliški cerkvi, kjer se škofi s tem cepivom ne mislijo cepiti in AstraZeneco odsvetujejo tudi vernikom.

