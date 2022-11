Mateja Svet vse svoje lovorike predala smučarskemu muzeju

Mateja Svet je osvojila svet! Takšni naslovi so se v 80. in 90. letih kar vrstili, ko je mlada Ljubljančanka na smučeh osvajala lovoriko za lovoriko. Bila je prva slovenska in jugoslovanska alpska smučarka, ki je stopila na stopničke na največjih tekmovanjih. Bila je svetovna prvakinja, olimpijska podprvakinja, osvojila je mali kristalni globus, sedem zmag v svetovnem pokalu, 22-krat se je uvrstila na stopničke svetovnega pokala, vse to do svojega 22. leta, nato pa je na presenečenje mnogih svojo kariero zaključila. Po 32 letih od zaključka kariere se je odločila vse svoje lovorike podariti smučarskemu muzeju v Tržiču.