Janša za Nobelovo nagrado nominiral Slovenca Pedra Opeko

Poslednja želja kemika, inženirja in izumitelja Alfreda Nobela je bila, da bi bilo njegovo premoženje nagrada za tiste, ki največ pripomorejo k dobrobiti človeštva. In prvi februarski dan je rok za oddajo predlogov z imeni tistih, ki si to nagrado najbolj zaslužijo. Norveški komite za Nobelove nagrade imen nominirancev ne izdaja, v javnosti zaokrožijo le tista, ki jih izdajo predlagatelji. Tokrat vemo, da je med predlaganimi tudi veliki Slovenec, misijonar Pedro Opeka, ki ga je za Nobelovo nagrado za mir predlagala naša vlada.

