Slovenska vojska obeležuje 10 let prevozov organov za presaditve

Mineva 10 let od prvega prevoza organov za presaditev, ki ga je izvedla posadka Slovenske vojske z letalom falcon. V tem času so rešili številna življenja, ko gre za zdravljenje s presaditvijo, štejejo namreč minute. Falcon je v desetletju opravil 118 prevozov organov, največ src in pljuč, občasno tudi jeter. Na Ministrstvu za obrambo pa v času povečevanja izdatkov za obrambne zmogljivosti razmišljajo tudi o tem, da bi se falconu pridružilo še eno letalo enakega tipa.