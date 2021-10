Slovenska vojska v izobraževalne namene zbira pretečene pakete prve pomoči

Se vam zdi škoda, da morate po petih letih zavreči včasih še čisto nov in še nedotaknjen paket prve pomoči? Slovenska vojska in AMZS zbirata pakete prve pomoči, ki jim je potekel rok uporabe, saj tudi po izteku tega res niso povsem neuporabni. Paketi, ki jih ljudje prinašajo, so potem poslani v Bosno in Hercegovino, z njihovo pomočjo pa se tamkajšnji kandidati učijo prve pomoči.