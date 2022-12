V Slovenski vojski so dobili 40 taktičnih tovornih vozil in 38 lahkih kolesnih oklepnih vozil. Naša vojska je vozila dobila v sklopu zamenjave z Nemčijo, kjer smo v zameno za 28 tankov, ki smo jih poslali v Ukrajino za pomoč tamkajšnjim vojaškim silam, dobili 35 nakladalnih transportnih vozil in pet težkih vodnih cistern. Od Združenih držav pa smo odkupili oklepna vozila. Kje se bodo nova vozila uporabljala in česa so zmožna?