Slovenska zavetišča na nogah: 'Zavetišče ni le briket in deci vode'

Država bi po novem za živali, ki so po 120 dneh še vedno v zavetišču, plačevala nerealno nizke zneske. Za mačke od 20 do 40 centov, za pse pa od 40 centov do dva evra na dan. Takšen je namreč predlog cenika dnevne oskrbe, ki ga je zavetiščem poslalo kmetijsko ministrstvo. Zavetišča so seveda na nogah. S temi cenami, pravijo, ne morejo dostojno skrbeti za živali, ki ne potrebujejo samo hrane, ampak tudi oskrbo. V bran jim je stopila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki pričakuje, da bo kmetijsko ministrstvo pravilnik dostojno popravilo. Naj torej ne upošteva le hrane, ampak tudi veterinarsko oskrbo, čiščenje, nego in sprehajanje.