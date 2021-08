Slovenske gore so letos vzele že 17 življenj

Nad tisoč metri so lahko napake hitro tudi usodne. Letošnja sezona v gorah je tako še posebej zaskrbljujoča, saj so gorski reševalci reševali že kar 436-krat, gore pa so do zdaj vzele že 17 življenj, kar je eno več v primerjali s celotnim lanskim letom. Še posebej težko je bilo prejšnji vikend, ko so v severni triglavski steni potekala kar tri reševanja, in to praktično istočasno.