Slovenske gore so znova zahtevale življenji

Na ledeniku pod Skuto na višini okoli 2000 metrov so gorski reševalci in policisti včeraj popoldne našli dva mrtva planinca, stara 40 in 27 let, ki so ju pred tem svojci prijavili kot pogrešana. Oba sta bila izkušena planinca, ponesrečila pa sta se na zahtevni alpinistični smeri, kjer ni varoval. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je pri obeh prišlo do padca z velike višine na grebenskem prehodu med Koroško Rinko in Skuto. Gre za alpinistično smer II. do III. stopnje težavnosti, pot ni kategorizirana, je zelo izpostavljena, teren pa je zelo krušljiv.