Slovenske turistične agencije odpovedale vsa potovanja v Šrilanko

Kot so nam potrdili na turistični agenciji Oskar, s katero bi skupina slovenskih turistov v Šrilanko morala odpotovati danes, so potovanje odpovedali. Prav tako so odpovedali predviden odhod na otok za jutri in v petek. Kot so še sporočili, so s svojimi strankami ves čas v stiku, obvestili so jih o dogajanju v državi, skupaj pa so iskali alternative za odpovedane počitnice. Potnikom bodo povrnili tudi ves denar, so še dejali.

Iz agencije Kompas so nam sporočili, da so za včeraj predviden odhod v Šrilanko prav tako odpovedali. Dan pred odhodom so stranke obvestili o dogajanju, ves čas pa so bili v stiku z lokalnim agentom v Šrilanki. V ponedeljek dopoldne so potnikom ponudili dve možnosti, in sicer, da potovanje odpovedo ali pa se vseeno odpravijo na otok. Po razglasitvi izrednih razmer so se na agenciji odločili, da potovanje tudi v celoti odpovedo. Vsem strankam so vrnili stroške turističnega aranžmaja, nekateri so se nato odločili, da odpotujejo drugam.

Kot so še povedali v agenciji, na otoku trenutno ni nobene od njihovih skupin, so pa tam njihovi individualni gosti, ki so preko agencije kupili samo letalsko vozovnico. Ti so se odločili, da kljub izrednim razmeram ostanejo na otoku, je pa agencija z njimi ves čas v stiku.

Turistična agencija Palma je bila s prijavljenimi gosti za Šrilanko (odpotovati bi morali ta teden) v kontaktu že v torek. Nekateri so izrazili željo po spremembi destinacije potovanja, kar so na agenciji tudi uredili, so sporočili.

"Z nekaterimi gosti pa smo bili dogovorjeni, da počakamo še kakšen dan in glede na včerajšnjo objavo MZZ tudi danes sprejeli odločitev, da potovanje odpovemo. Našim gostom smo uredili nadomestna potovanja, tako se je odločila večina, v nasprotnem primeru pa smo povrnili stroške potovanja," so zapisali na agenciji. Kot pravijo, trenutno v Šrilanki v tem času nimajo gostov.