Nov uspeh slovenskih alpinistov. Matija Volontar, Bor Levičnik in Žiga Oražem so konec oktobra osvojili 6 tisoč 180 metrov visoko himalajsko goro Pomlaka, in to po zahodni steni, ki se je doslej ni lotil še nihče. V Himalajo se je odprava namenila, da bi osvojila sedemtisočaka, a se je trojica slovenskih alpinistov med aklimatizacijo odločila za pot proti manjši, še neraziskani gori. Večinoma so plezali po zbitem snegu, ledu in po skali. Ves čas je bilo med 70 in 90 stopinj naklona.