Slovenski dijaki: 'Hvala lepa za takšno pokroviteljstvo in strah pred soočenjem'

Da želijo nazaj v šolske klopi, so ministrici Simoni Kustec 21. januarja sporočili tudi dijaki in želeli z njo tudi sestanek, pa so jim z ministrstva odgovorili, da ministrica časa nima, da pa ga bo našla 9. februarja, pa še to ne ona, ampak njen državni sekretar. To pa je dan, ki so ga dijaki že prejšnji mesec rezervirali za stavko oziroma protest, ko jih ne bo na predavanjih na Zoomu. Več kot 15.000 naj bi jih tako prihodnji torek pouk bojkotiralo.

