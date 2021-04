Mladi nadobudni podjetniki s šolskimi mentorji oblikovali poslovne zgodbe

Velikokrat je prav ideja in nato njena izvedba ključ do uspeha. In tega se poskušajo naučiti tudi dijaki, ki so v okviru programa moje podjetje v šolah oblikovali dijaška podjetja, kjer se prvič podajajo na poslovno pot. Mladi nadobudni podjetniki so tako skupaj s svojimi šolskimi mentorji oblikovali poslovne zgodbe. Tako so nastali podjetja, ki iščejo rešitve za hranjenje hišnih ljubljenčkov, igra, ki povečuje znanje o požarnem redu in zamrzovalna skrinja v obliki hladilne torbe na sončne celice.

Ljubezen do hišnih ljubljenčkov je do podjetne ideje pripeljala štiri sošolce, ki so se odločili, da oblikujejo avtomatski pitalnik. In tako je nastal Hrustko."Problem smo opazili, ker je današnje življenje hitro in včasih nimamo časa, da bi se lahko posvetili našemu domačemu ljubljenčku. Imamo problem, kdo ga bo nahranil, če nas čez dan ni doma," je povedal Aljaž Plasin iz podjetja Hrustko.