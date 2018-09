Poveljnik ugrabljene ladje je Slovenec, v javnosti fotografije razbite notranjosti

Slovenski državljan, ki ga skupaj še z 11 člani posadke zadržujejo pirati v Nigeriji, je kapitan oz. poveljnik švicarske ladje MV Glarus. Pirate zanima samo denar, pravi strokovnjak in pojasnjuje, da posadka na teh ladjah navadno nima orožja, je pa, če pluje v nevarnih vodah, izurjena za ukrepanje v takšnih primerih. Najvišja javno znana plačana odkupnina do zdaj je osem milijonov evrov.

Švicarski časnik 20 Minuten je objavil narodnosti in čine oz. funkcije večine članov posadke na švicarski ladji MV Glarus, ki jo vse od sobote v ujetništvu v Nigeriji zadržujejo pirati. Zunanje ministrstvo je že včeraj potrdilo, da je na njej tudi slovenski državljan, več informacij pa na zahtevo svojcev in ladjarja niso razkrili. Izkazalo se je, da je prav Slovenec kapitan oz. poveljnik zajete ladje.

Ugrabljeni člani posadke na ladji MV Glarus FOTO: 24ur.com

Eden od Filipincev, ki so ostali na ladji, je na Facebooku že 23. septembra, torej na dan zajetja, objavil fotografije notranjosti ladje, s katerih je razvidno, kaj vse so pirati razbili in s kakšnimi lestvami so prišli na krov. Lahko si jih pogledate v spodnji fotogaleriji:

FOTO: Facebook

Strokovnjak: Posadka na ladjah nima orožja Zdaj je na delu strokovna ekipa, pooblaščena za pogajanja, ki posreduje v primeru ugrabitve. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil Peter Vidmar s Fakultete za pomorstvo in promet, je njena prva naloga zagotoviti varnost posadke, ki je bila ugrabljena, in od ugrabiteljev pridobiti informacije, kakšne so njihove zahteve. "Cilj je celotno operacijo izpeljati tako, da je za ugrabljene ljudi najmanj boleče in da se vrnejo domov." Ladja je peljala pšenico in jasno je, da je pirati niso zasegli zaradi tovora, temveč izključno zaradi posadke."Njihov namen je bil od samega začetka ugrabitev posadke in zahteva po odkupnini. Če bi ladja imela denar ali druge vrednosti, bi to sicer lahko bila tarča napadov, vendar ladje običajno dandanes ne prevažajo velikih sredstev oz. denarja, kar pirati tudi to vejo," pravi Vidmar. Paluba ladje je bila ograjena z bodečo žico, a to piratov ni ustavilo. So se člani posadke preveč sprostili ali ugrabitelji postajajo vse drznejši?"Posadka ima predpisane naloge, dobro ve, v katerih morjih pluje, zato tudi namesti bodečo žico. Treba se je zavedati, da je v tem morju ogromno število drugih plovil in težko je med njimi prepoznati manjša, za katera se izkaže, da pripada ugrabiteljem."

Ladja MV Glarus je v krempljih piratov že vse od sobote. FOTO: Ukrajinsko zunanje ministrstvo

V večini primerov posadka na ladjah nima orožja, še pravi strokovnjak, razen če je na njej poseben človek oz. več ljudi, izključno za namen varovanja ladje pred podobnimi napadi. "To so neke vrste specialci, ki imajo pri sebi orožje in druga sredstva za boj proti oboroženim skupinam. Vprašanje je seveda, katere ladje to imajo in kako ocenijo tveganje, ali ladja potrebuje take ljudi na krovu." Izobraževanje pomorščakov za primere ugrabitev po Vidmarjevih besedah traja od samega začetka v šolskih klopeh."Obstaja t. i. ISPS-kodeks, konvencija v pomorstvu, ki definira varnostni oz. zaščitni vidik, kako se morajo organizirati podjetje, ladja, pristanišča in druge službe, ki delajo na tem področju. Vsi ti deležniki naredijo, kolikor je mogoče, a vemo, da je morje veliko, povsod se ne da biti, tako da se tem nevarnim okoliščinam skušajo izogibati, kolikor je le mogoče. Ladje so večkrat uspešne ali pri pobegu ali alarmiranju, včasih, kot v tem primeru, pa ne."

Ladjo je sicer mogoče zavarovati za primer ugrabitve, iz tega denarja pa se potem plača odkupnina."Zavarovalno združenje, najbolj poznano je P&I, dejansko nudi možnost zavarovanja pred ugrabitvijo in za izplačilo odškodnine. Višina je odvisna od premije. Koliko ladjarjev se za to odloči, pa je odvisno, ali plujejo v takih morjih in kako pogosto,"še pove Vidmar. Spomnimo Kot je znano, so pirati ladjo švicarskega podjetja Massoel Shipping zajeli v soboto, 22. septembra, približno 45 navtičnih milj jugozahodno od Bonny Islanda v Nigeriji. Ladja, ki je prevažala pšenico, je bila na poti iz Lagosa v Port Harcourt, pirati pa so s seboj odpeljali 12 ljudi od 19-članske posadke. Nanjo so se vkrcali s pomočjo daljših lestev, prerezali bodečo žico in uničili večino komunikacijske opreme. "Naša prioriteta je varna rešitev ugrabljenih talcev," pravijo v podjetju Massoel Shipping, o znesku, ki ga zahtevajo pirati, in podrobnostih reševalne akcije pa ne želijo govoriti, saj bi to lahko vplivalo na varnost talcev.

Tako je ladja MV Glarus obrnila, ko so jo zajeli pirati. FOTO: Pomorski promet

Rekordna izplačana odškodnina naj bi bila osem milijonov evrov Pirati so sicer lani po vsem svetu napadli kar 180-krat, približno polovico primerov ob afriški obali. Tudi v Gvinejskem zalivu razbojniki ne počivajo, medtem ko so nekoč zloglasni somalijski pirati skorajda poniknili. Na naslednji povezavi si lahko pogledate podatke o piratskih zajetjih in poskusih teh v letošnjem letu.

Zemljevid letošnjih piratskih napadov FOTO: ICC