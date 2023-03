Slovenski gimnazijci na mednarodni konferenci pripravili razstavo o seksizmu

Ženske so zaradi svojega spola velikokrat tarče spolne diskriminacije. Seksizem je v družbi prisoten že zelo dolgo, prav tako se dolgo borimo proti stereotipom o spolnih vlogah. O seksizmu so se pogovarjali tudi dijaki tretjega letnika umetniške gimnazije, ki so pripravili razstavo Kaj je imela oblečeno, ki je na ogled v ljubljanski mestni hiši. Tam med drugim poteka tudi mednarodna konferenca FemCities z naslovom Seksizem, ki jo organizirajo v sodelovanju z mestom Dunaj. Dijakinje so razlagale, kakšne izkušnje imajo s seksizmom in kako se proti njemu borijo.