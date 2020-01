Slovenski in hrvaški policisti razkrili mednarodno kriminalno združbo

Po dveh letih preiskav, v katerih je sodelovalo 460 kriminalistov in policistov, so slovenski in hrvaški policisti razkrili mednarodno združbo, ki je s prepovedanimi drogami oskrbovala slovenski in tuji trg. Policija ji je zasegla 120 kilogramov amfetaminov, številne ostale droge, nelegalno orožje ter tudi več kot 150.000 evrov gotovine, ki naj bi bila od prodaje drog.