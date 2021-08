Slovenski košarkarji na treningu presenetili mlade tekače

Si predstavljate, da na trening pride vaš idol? Četverica slovenskih košarkarjev je na treningu obiskala tekače, ki se zavzeto pripravljajo na 9. Triglav tek. Edo Murić, Jaka Blažič, Žiga Dimec in Luka Rupnik so za trenutek v kot postavili košarkarske žoge in se priključili zagretim tekačem na Brdu pri Kranju ter jim predstavili svoj trening, s tem pa želeli vse udeležence navdušiti za športno življenje.