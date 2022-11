Slovenski košarkarji so si prislužili vstopnico na svetovno prvenstvo

Po porazni tekmi naših najboljših košarkarjev proti Poljakom in koncu sanj o ubranitvi evropskega naslova je bila reprezentanca še pred težjo nalogo: brez vseh nosilcev, z izjemo Eda Muriča in Žige Samarja, ki sta bila del ekipe v Nemčiji, so se morali naši košarkarji uvrstiti na svetovno prvenstvo v košarki, ki bo prihodnje leto v Aziji. In nalogo so mladi fantje opravili z odliko. Po zmagi v Izraelu so sinoči na kolena spravili še aktualne evropske podprvake, ki so sicer prav tako igrali v povsem spremenjeni zasedbi. Blestel je predvsem Žiga Samar, ki je odlično vodil igro, pa naturalizirani košarkar Jordan Morgan, ki je podaje Samarja unovčeval in jih atraktivno zaključeval. Slovenija ima dve tekmi pred koncem že vstopnico za svetovno prvenstvo, kjer so košarkarji zadnjič igrali leta 2014.