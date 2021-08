Slovenski košarkarji za las zgrešili olimpijski finale

Pomerili sta se dve izredno močni in do polfinala olimpijskih iger neporaženi ekipi. Kljub izjemni srčnosti in borbenosti pa našim fantom tokrat ni uspelo. Razlika je bila sicer minimalna – 90:89. Tekma je bila od prvega trenutka izredno napeta in polna akcij. Za naše sta zelo atraktivno začela Tobey in Dončić, ob njiju pa v prvi peterki še Blažič, Čančar in Dragić.